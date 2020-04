(ANSA) – ROMA, 11 APR – La Corea del Sud ha annunciato l’intenzione di fare indossare dei braccialetti per tracciare le persone che ignorano gli ordini di quarantena. Lo hanno annunciato funzionari del Paese, secondo i quali sono necessari controlli più rigorosi per far rispettare le regole di autoisolamento. Alcune delle 57.000 persone che hanno ricevuto l’ordine di restare a casa, riferisce il Guardian, sono sfuggite ai controlli lasciando a casa i loro smartphone, attualmente utilizzati per monitorare i loro movimenti.