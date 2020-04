(ANSA) – MONTEVIDEO, 11 APR – Più di 100 australiani e neozelandesi hanno lasciato l’Uruguay su un volo charter dopo essere rimasti due settimane bloccati a bordo di una nave da crociera risultata infetta dal coronavirus. Delle 217 persone a bordo del transatlantico Greg Mortimer, 128 erano risultati positivi ed erano stati bloccati dall’attraccare. E’ stato quindi stipulato un accordo tra i governi uruguaiano e australiano per creare un corridoio sanitario per portare i turisti, per lo più anziani, dal porto di Montevideo all’aeroporto internazionale, dove si sono imbarcati su un volo per Melbourne. Dopo l’evacuazione restano a bordo più di 80 membri dell’equipaggio, oltre a circa 20 europei e americani.