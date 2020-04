Non solo Bocelli, cultura online per Pasqua Milano

MILANO. – Certo non sarà una “Pasqua con chi vuoi”, quella nei giorni del coronavirus. Ma a Milano si potrà fingere e immaginare una ‘gita fuori casa’ per evadere dalla clausura della quarantena scendendo negli abissi dell’Oceano Atlantico, per scoprire il Titanic con gli esperti del Museo della Scienza e della Tecnologia, ammirando i dettagli de “Il bacio di Hayez” alla Pinacoteca di Brera, vedendo uno dei film di nicchia restaurati dalla Cineteca di Milano come in un cinema d’essai o ascoltando la novella di Sabina Guzzanti nel Decameron del XXI secolo della Triennale.

Sono alcune delle tante iniziative che terranno compagnia ai milanesi in questa Pasqua insolita, in attesa del concerto di Andrea Bocelli che domenica sera come palco avrà un altrettanto insolito Duomo di Milano deserto, ma che grazie allo streaming sarà in diretta in ogni angolo d’Italia e del mondo.

Tanti musei, tra i primi a chiudere le porte in seguito all’emergenza Covid-19, hanno deciso di mettere comunque in mostra tutte le loro bellezze e collezioni attraverso le nuove tecnologie.

Con il format #storieaportechiuse, il Museo della Scienza e della Tecologia di Milano l’11 aprile accompagnerà i visitatori virtuali su Facebook, Instagram e Youtube a 4000 metri di profondità per scoprire il relitto del transatlantico degli abissi naufragato nel 1912, grazie ad una fedele riproduzione virtuale realizzata con fotografie e con dati studiati dai ricercatori dall’anno del suo ritrovamento, il 1985, fino a oggi.

La domenica di Pasqua sarà invece dedicata a Leonardo Da Vinci, ‘patrono’ del museo e ai suoi manoscritti. Le pennellate di Raffaello, Hayez, Canaletto, Caravaggio, Mantegna, Modigliani e molti altri dei ‘grandi’ della Pinacoteca di Brera, si distinguono perfettamente dalle immagini sul sito grazie alle tecnologie ad alta definizione che consentono una visione “ravvicinata” dei capolavori con un ingrandimento fino a 40x. Un privilegio che ‘dal vivo’ e ad occhio nudo non sarebbe possibile.

Per i cineamatori, la Cineteca di Milano ha in streaming (gratuito) un palinsesto di contenuti pensati per tutte le età e gli interessi: dall’architettura e il design, tra cui i documentari su Gillo Dorfles, critico d’arte che proprio nel giorno di Pasqua avrebbe compiuto 110 anni, alla fede con “Christus”, una delle prime vere narrazioni sulla vita di Gesù.

Dai film di avventura a quelli animati, fino alle anteprime di Pasquetta come “Poesia senza fine” del regista Jorodoswky, mentre gli appassionati di letteratura potranno immergersi nelle novelle del ‘Triennale Decameron: storie nell’era della nuova peste nera’, nato dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio: l’appuntamento per sabato 11 aprile è con l’attrice e regista Sabina Guzzanti che parlerà di postumano ed ecologia.

La domenica di Pasqua, alle 19, infine saranno la voce da tenore di Bocelli e l’organo del Duomo a riempire le strade vuote in città.

(di Giulia Costetti/ANSA)