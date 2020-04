In India Modi estende il lockdown

(ANSA) – ROMA, 11 APR – Il primo ministro indiano Narendra Modi ha deciso di estendere il lockdown in tutto il paese per contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto oggi il capo del governo dello stato di Delhi, Arvind Kejriwal, senza dire per quanto tempo sarebbe prolungata l’estensione delle misure di isolamento. Lo riporta il Guardian. Modi all’inizio della giornata ha tenuto una videoconferenza con diversi ministri. Kejriwal ha dichiarato che Modi ha “preso la decisione corretta di estendere il blocco”, senza condividere ulteriori dettagli. Ma sottolineando che se il blocco “venisse annullato ora, tutti i risultati raggiunti andrebbero persi”. Il blocco di 21 giorni in India (dove si registrano 7.600 casi di coronavirus e 249 morti) termina martedì, ma diversi stati hanno sollecitato Modi a estenderlo ulteriormente, anche se sono aumentate le preoccupazioni sui milioni di persone che hanno perso il lavoro.