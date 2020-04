(ANSA) – NAPOLI, 11 APR – Più guarigioni che decessi in un giorno in Campania: lo dicono dati dell’Unità di crisi regionale aggiornati alla mezzanotte scorsa. Si sono registrate infatti sette nuove vittime (totale complessivo 238) e 29 guarigioni (totale 277, di cui 205 totalmente guariti e 72 clinicamente guariti). Il totale dei positivi sale a 3.517 (contro i 3442 del giorno prima) su 33.781 tamponi eseguiti dall’inizio dell’epidemia. Il riparto per provincia dei contagi: Napoli: 1.809 (di cui 762 Napoli città e 1047 provincia); Salerno: 533; Avellino: 399; Caserta: 368; Benevento: 152. Altri in fase di verifica Asl: 256. (ANSA).