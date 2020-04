(ANSA) – TOLENTINO (MACERATA), 11 APR – “Stiamo vivendo il dolore e le prove della pandemia. Nelle terre già molto provate dal terremoto ora si aggiunge questo terribile virus e se per tutti è difficile, per molti, come ha detto Papa Francesco, è difficilissimo”. A dirlo all’ANSA è padre Giustino Casciano, priore Provinciale degli Agostiniani d’Italia, oltre che della Basilica di San Nicola di Tolentino. “La riapertura dopo il coronavirus – aggiunge padre Casciano – sarà sicuramente graduale e i tempi della ricostruzione post sisma si dilatano, ma ce la metteremo tutta. Con l’aiuto di Dio e l’intercessione della Madonna, degli angeli e dei santi – dice ancora – riusciremo a far rinascere la nostra bellissima patria”. Ricorda inoltre come la Basilica di Tolentino sia rimasta “aperta” ai fedeli attraverso le tv locali e i social media che hanno trasmesso e continueranno a farlo preghiere e celebrazioni “restando così in collegamento con i fedeli, le famiglie e gli anziani”. (ANSA).