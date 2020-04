(ANSA) – LOCRI (REGGIO CALABRIA), 11 APR – Dispositivi sanitari sono stati donati da Papa Francesco all’ospedale di Locri. Appresa la notizia dal vescovo Francesco Oliva, il sindaco e delegato alla salute nel comitato dei sindaci della Locride, Giovanni Calabrese, ha rivolto i suoi ringraziamenti. Stamattina la consegna in ospedale di 4 mila mascherine e 400 tute dotate di occhiali di protezione. In arrivo anche 2 respiratori per Terapia intensiva, come fa sapere mons. Oliva, presente durante la distribuzione insieme alla direzione sanitaria, a Calabrese, al presidente del Consiglio comunale ed al vice sindaco. “In questi anni – afferma Calabrese – Papa Francesco ha stupito più volte con i suoi sinceri gesti. Oggi è toccato alla Locride l’inaspettata attenzione di Sua Santità che ha raccolto la preoccupazione del nostro Vescovo. Grazie di cuore al Papa, siamo commossi. Fortunatamente a Roma c’è qualcuno che ha pensato a noi. L’attenzione che avrebbe dovuto riservare il Ministro della Sanità è invece arrivata da Sua Santità”. (ANSA).