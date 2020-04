(ANSA) – NEW YORK, 11 APR – “Non corro per la presidenza. Non corro per la vice presidenza. Non vado a Washington”. Lo afferma il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, respingendo ancora una volta le indiscrezioni su una sua possibile discesa in campo soprattutto alla luce dei sondaggi che lo vedono favorito rispetto a Joe Biden. “E’ lusinghiero ma irrilevante. Non ho un’agenda politica. Sarà il vostro governatore”, osserva Cuomo.