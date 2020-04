Coronavirus: Nasa, forte calo inquinamento negli Usa

(ANSA) – NEW YORK, 11 APR – Crolla l’inquinamento atmosferico negli Stati Uniti con le restrizioni imposte per contenere il coronavirus. Secondo la Nasa, l’inquinamento è sceso del 30% nel nord est degli Usa a marzo, un record dal 2005. Forti riduzioni sono registrate anche Seattle, Chicago, Los Angeles e Atlanta. Gli esperti però invitano a non celebrare questo successo di breve termine: appena le restrizioni saranno rimosse e le auto torneranno a invadere le strade l’inquinamento tornerà ai livelli pre-epidemia.