Steinmeier, ‘i tedeschi tenuti alla solidarietà in Europa!’

(ANSA) – BERLINO, 11 APR – “Noi tedeschi non siamo semplicemente chiamati a mostrare solidarietà all’Europa, siamo tenuti a farlo!” Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un discorso pronunciato alla nazione in tv. “No, questa pandemia non è una guerra. Non ci sono nazioni che si oppongono ad altre nazioni. Non ci sono soldati contro soldati. È un test di umanità”, ha continuato il presidente , che si è rivolto per la prima volta ai concittadini in un discorso televisivo. “Mostriamo alle altre persone il meglio che è dentro di noi. E per favore mostriamolo anche a tutta l’Europa”, ha aggiunto. Steinmeier ha fra l’altro sottolineato che la Germania non potrà affatto uscire in salute e forte dall’emergenza del coronavirus, se il resto d’Europa non potrà fare altrettanto. Il presidente socialdemocratico ha rivolto un appello, affinché vi sia una solidarietà internazionale anche nella icerca per il vaccino. “I paesi più poveri del mondo, che sono i più vulnerabili, dovrebbero avere lo stesso accesso a questo”.