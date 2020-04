Sanchez, via le misure estreme, ma l’isolamento prosegue

(ANSA) – ROMA, 12 APR – “Il confinamento continua. Domani e dopodomani si tolgono le misure estreme di congelamento dell’economia”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un intervento che ha spiegato la parziale riapertura di alcune attività produttive, a partire da domani. Lo riferisce El Pais. In Spagna l’epidemia di coronavirus è in fase di stabilizzazione, anche se oggi c’è stato un nuovo aumento nel numero dei morti. Sanchez ha chiarito che “non siamo entrati nella fase 2” post-emergenza. “Il confinamento generale sarà la regola. Ma la situazione non sarà la stessa per le persone che riprenderanno a lavorare domani”. “La de-escalation – ha avvertito – sarà progressiva e molto cauta a partire dalle prossime due settimane”. Da domani, con il riavvio di una parte delle attività produttive, il governo distribuirà le mascherine ai passeggeri dei mezzi pubblici invitando tutti coloro che vanno a lavorare ad indossarle.