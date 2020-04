(ANSA) – NEW YORK, 12 APR – L’Opec+ ha raggiunto un accordo per un taglio della produzione di petrolio e per mettere fine alla guerra dei prezzi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcuni delegati. L’intesa è sulla riduzione di 9,7 milioni di barili al giorno. Il Messico ridurrà la sua produzione di 100.000 barili al giorno.