A Pasquetta maratona musica per i centri antiviolenza D.i.Re

(ANSA) – ROMA, 12 APR – Nel giorno di Pasquetta in rete su https://www.facebook.com/livekeepon/ ci sarà “una maratona di musica e parole” condotta da Roy Paci con la partecipazione di tanti artisti e tante artiste per sostenere i centri antiviolenza della rete D.i.Re. Ma anche per “tenere viva l’attenzione sulla musica live, i festival e i tanti locali che in giro per la penisola non ci hanno lasciati soli nemmeno in questo periodo di quarantena”. Sarà anche l’occasione, spiegano dalla Rete D.i.Re, per fare donazioni su https://www.retedeldono.it/it/progetti/d.i.re/libere-dalla-viole nza!.(ANSA).