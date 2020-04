Forum con Pietro Mariani, presidente del Comites-Madrid

Per il Presidente del Comites di Madrid, Pietro Mariani, sono ancora tanti i connazionali (studenti, turisti, temporanei) che vorrebbero fare ritorno in Italia, dopo la sospensione dei voli e la chiusura delle frontiere decise dal governo Sánchez. Le difficoltà economiche degli italiani in Spagna, le conseguenze della quarantena sulle attività economiche, il ruolo dei Comites e il loro futuro. Questi i principali argomenti affrontato da Mariani intervistato dal nostro Direttore, Mauro Bafile.

Redazione Madrid