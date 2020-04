Coronavirus: in Umbria un solo nuovo caso in ultime 24 ore

(ANSA) – PERUGIA, 13 APR – Un solo nuovo caso di Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Umbria secondo i dati alle ore 8 di lunedì 13 aprile forniti dalla Regine (ieri erano stati dieci in più rispetto al giorno precedente). Il totale sale così a 1.320 persone, con la provincia di Perugia invariata rispetto a ieri e quella di Terni che ha fatto registrare più 1, mentre 47 sono di fuori regione. Considerando i guariti 327 (+75 rispetto a ieri) e i 52 deceduti (dato stabile da qualche giorno) gli attualmente positivi sono 941 (-74, ieri meno 50). I clinicamente guariti sono 316 (-12). Dei 1.320 pazienti positivi sono ricoverati in 165 (-3), 38 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.586 (-208) e 8.686 (+242) quelle che ne sono uscite. Nel complesso entro le ore 8 del 12 aprile, sono stati eseguiti 18.726 tamponi (+68). (Ansa)