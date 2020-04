Coronavirus: Veneto, in una settimana 1.620 guariti (+164%)

(ANSA) – VENEZIA, 13 APR – Sono 1.620 in più le persone guarite dal Covid-19 in Veneto nell’ultima settimana. Un incremento del 164% in sette giorni, calcolato sul numero dei negativizzati alla mattina del 6 aprile scorso, 983, e quello dell’ultimo bollettino di stamane, 2.603. Nonostante ciò, i casi di positività continuano a crescere, pur se a ritmo molto minore: il 6 aprile scorso i contagiati totali (dall’inizio dell’epidemia) erano 11.588, oggi 14.251 (+22,9%). I pazienti attualmente positivi sono invece 10.766, in aumento dell’8,2% rispetto ai 9.943 del 6 aprile. Pesante il dato delle vittime: erano 662 una settimana fa, sono salite a 882 (+33,2%).