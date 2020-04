(ANSA) – JESI (ANCONA), 13 APR – “Pasquetta ci porta una buona notizia! Stamattina a Jesi il primo paziente dimesso dal Posto Medico Avanzato della Marina Militare allestito per l’emergenza coronavirus nell’ospedale Carlo Urbani”. Lo annuncia la Marina Militare in uno post sul suo profilo Facebook, corredata da un video in cui si vedono i militari che applaudono un’ambulanza che si appresta a partire: “ecco come lo hanno salutato i fucilieri della Brigata Marina San Marco”. (ANSA).