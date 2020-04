(ANSA) – ROMA, 13 APR – Un altro, eventuale, rinvio dell’Olimpiade di Tokyo 2020, posticipata di un anno a causa della pandemia del Covid-19,non sarebbe possibile, perché il Giappone “nell’organizzazione dell’evento non può andare oltre il 2021”. Lo ha spiegato il presidente del Cio, il tedesco Thomas Bach, in un’intervista al ‘Die Welt’, in cui comunque lo stesso Bach si dice fiducioso sullo svolgimento dei Giochi nell’estate del 2021. (ANSA).