(ANSA) – FIRENZE, 13 APR – ”Se è giusto fare di tutto per ritornare in campo? C’è gente preparata che sta valutando questa possibilità, sono sicuro che verranno prese le decisioni più corrette. La cosa più importante è che sia garantita la sicurezza di tutti sia in campo che fuori”. A parlare è Dusan Vlahovic, il giovane attaccante della Fiorentina risultato positivo nelle scorse settimane al test del coronavirus e adesso finalmente fuori dal tunnel.”Non nego di aver avuto paura, ora però sono molto più sereno – ha continuato il giocatore serbo a Tuttormercatoweb – Non è stato piacevole, ho avuto la febbre molto alta anche se per fortuna è durata poco. E quando ho saputo di essere negativo dopo aver rifatto il tampone ho provato grande sollievo”. Tante le questioni dibattute, dall’ipotesi di disputare fino a estate inoltrata le gare di campionato che ancora mancano al taglio degli ingaggi. ”Degli stipendi stiamo discutendo con la società – ha poi spiegato Vlahovic a calciomercato.com – di sicuro troveremo una soluzione che accontenti tutti. Per quanto riguarda giocare in estate per me quel che più conta è tornare in campo con la tranquillità che tutto sia stato superato”. Insieme ai compagni segue da casa un programma personalizzato da parte dello staff tecnico: ”Cerchiamo di tenerci in forma sperando di riprendere a allenarci assieme. Non è facile per chi abita un appartamento, in ogni caso si lavora per farci trovare pronti. Voglio poi esprimere vicinanza a quelle famiglie che hanno perso i loro cari e dire grazie a medici e infermieri”. Infine in chiave viola: ”Anche in questo periodo complicato Commisso e il club ci hanno dimostrato affetto e vicinanza, il sogno del presidente è vincere qualcosa di importante e riportare la Fiorentina in alto ed è anche il nostro sogno”. (ANSA).