Mercato, Rakitic a Barcellona: “Decido io dove andare”

ROMA. – “Da due anni si parla del mio addio al Barcellona. Io vorrei rispettare il contratto, ma se ciò non sarà possibile sarò io a decidere dove andare, non sono un sacco di patate”.

Più chiaro di così Ivan Rakitic non avrebbe potuto essere e, a parte la successiva dichiarazione d’amore per il Siviglia (“mi piacerebbe tornarci, però Monchi non mi ha ancora telefonato”), le sue parole fanno capire che non ci sta a fare la parte dell pedina di scambio.

Ecco allora che il suo attuale club difficilmente, se la destinazione nerazzurra non gli sarà gradita, potrebbe inserirlo nella trattativa con l’Inter (che va avanti) per Lautaro Martinez. Detto che in passato Rakitic era stato accostato anche alla Juve, i giornali spagnoli sottolineano anche che l’attaccante interista non è il solo obiettivo del Barça che attualmente giochi in Italia.

Ci sono infatti anche Fabian Ruiz del Napoli per il centrocampo e il laziale Luiz Felipe per la difesa: in quest’ultimo caso però le richieste di Lotito sono ritenute eccessive e quindi la dirigenza blaugrana ha già individuato l’alternativa in Upamecano del Lipsia.

Grandi manovre anche in casa del Real Madrid, dove Florentino Perez prepara la rivoluzione puntano a prendere Haaland dal Borussia Dortmund appena sarà possibile, e Mbappé dal Psg nel 2021 quando l’enfant prodige dovrebbe lasciare Parigi.

Quest’anno, e qui si torna al Barcellona, potrebbe andarsene Neymar, che sogna sempre di tornare a giocare con Messi. E a proposito di Psg, il ds Leonardo tiene sempre sotto stretta osservazione la situazione di Donnarumma nel Milan, perché il portiere potrebbe non rinnovare il contratto.

A sostituirlo potrebbe arrivare Meret dal Napoli, club che ha ricevuto un’offerta da.lo Schalke 04 per Milik: ma la risposta è stata che ci vogliono 30 milioni.

La Fiorentina sembra aver superato Inter e Lazio nella corsa al veronese Kumbulla mentre, a proposito di Hellas, la Roma ha ribadito il proprio interesse per Faraoni.

In casa laziale tiene banco anche il tema allenatore, perché Lotito vuole sottoporre a Simone Inzaghi un prolungamento per altri due anni dell’accordo in essere.