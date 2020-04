CARACAS – Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación, del Gobierno chavista, anunció este lunes, que el programa “Cada Familia una Escuela” iniciará una segunda etapa con una restructuración de su contenido.

Señaló que se reajustará el horario de aprendizaje y se duplicará el tiempo de enseñanza, será de 10 a 11 de la mañana, y de 2 a 3 de la tarde. Explicó que en las mañanas tendrá el turno la enseñanza de las etapas de educación inicial y primaria y en las tardes les corresponde a la educación media y media técnica.

El ministro afirmó que los padres y representantes han sido receptivos con la encuesta colocada en el sistema patria para culminar el ciclo escolar.

Dijo que durante los tres primeros días más de 4 millones 400 mil personas han participado en la encuesta, 93% respaldó la propuesta mientras que el 8% dijo que no.

En entrevista en VTV habló sobre el uso del llamado portafolio como estrategia y agregó que ha tenido el apoyo del 95% de los encuestados y que las personas se han estado de acuerdo con los contenidos, evaluaciones y asignaciones.

De igual forma, apoyó el trabajo realizado por los docentes ante la cuarentena y su compromiso con los estudiantes y su labor.

Sindicatos en desacuerdo

Por su parte, miembros de los sindicatos de educación del estado Lara, califican la educación a distancia como una mentira, un discurso del gobierno, una medida sólo para salvar el año escolar. Señalan que la culminación no presencial de las clases no será viable, debido a la precariedad de los servicios de Internet y electricidad en el país.

Explican que las clases a distancia no se extenderá a todos los sectores, debido a las dificultades que tienen los docentes respecto a remuneración, pues no es suficiente para afrontar gastos en servicios de Internet, datos y telefonía, a la vez muchos no cuentan con un teléfono inteligente o una computadora en sus hogares. La situación de los estudiantes es similar.

A esto se le suma los continuos cortes de electricidad que sufren los distintos estados del país lo que no hace posible las comunicaciones, la lentitud del servicio de internet y lo intermitente del servicio.

Raquel Figueroa, miembro del Colegio de Profesores, afirmó que los centros educativos y el docente no pueden ser sustituidos por nadie “y los que están a cargo de la educación tomaron una medida lineal sólo para salvar el año escolar”, donde sólo se aplicarán algunos contenidos en un tiempo determinado, sin complementar un programa completo.

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores, manifestó que las clases a distancia son una estrategia, un deseo y una propuesta que tiene el Gobierno, que en teoría parece viable, pero en la práctica es otra historia “por eso decimos que se trata de una retórica, porque la propuesta que tienen no se puede cumplir porque el Internet es inconstante”.