Tokyo 2020: riprogrammato il calendario dell’atletica

CARACAS – Le Olimpiadi Tokyo 2020 sono state spostate al 2021 rivoluzionando non solo i progetti, la preparazione e i sogni di atleti e squadre, mandando in tilt il calendario internazionale sportivo.

L’anno venturo ci sarà un affollamento di eventi che porterà inevitabilmente a modifiche di date e slittamenti di eventi e rassegne mondiali e continentali.

Intanto la World Athletics (prima conosciua come IAAF) ha giá annunciato il suo nuovo calendario diramato in un comunicato stampa con le date delle qualificazioni per i giochi olimpici Tokyo 2020.

Dopo una riunione con il comitato atleti, presidenti regionali e comitato della World Athletics é stato deciso sospendere il periodo di qualificazione compreso tra il 6 aprile e 30 novembre. Ció vuol dire che si prenderanno in considerazione i crono stabiliti dopo il primo dicembre 2020, offrendo quattro mesi di bonus per tentare di qualificarsi per l’evento clou nella terra del sol levante.

Nell’atletica, per timbrare il biglietto per i Giochi Olimpici ci sono tre opzioni: tempi, ranking mondiale e paese. L’atletica insieme al nuoto é uno degli sport dove ogni paese ha almeno un rappresentante.

Al momento, il Venezuela, ha due pezzi da novanta con il loro posto garantito per i Giochi Olimpici: Yulimar Rojas (nel salto triplo) e la bella Robeilys Peinado (nel salto con l’asta).

Sono ancora a caccia di un posto Génesis Romero, Rosa Rodríguez, Ahymara Espinoza, Georni Jaramillo e Luisrys Toledo.

