Aseguran que Pdvsa no tiene capacidad para solucionar crisis de gasolina

CARACAS – Este lunes, 13 de abril, el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, indicó que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la actualidad no tiene la capacidad para surtir combustible en el país debido a que la producción disminuyó un 75%. Ante este hecho, insistió que no se puede solucionar la crisis de que atraviesa Venezuela en medio de la pandemia del coronavirus.

“Luego de 21 años de mala gerencia y corrupción PDVSA produce apenas 750 mil barriles diarios, cayendo su producción un 75%, además está endeudada y sin capacidad de surtir al país de gasolina”, expresó.

Ante esta circunstancia, el parlamentario aseguró que los venezolanos están “sorteando tantas dificultades” en la actualidad. Resaltó que el personal de salud no puede movilizarse por falta de combustible para cumplir su labor

El político añadió que los productores no pueden adquirir materia prima y que ahora se le suma la pérdida de sus cosechas por no tener combustible para trasladarlas.

Asimismo, este lunes, diversos usuarios de la red social, Twitter, denunciaron que en varias estaciones de servicios de Caracas y del estado Miranda se instaló el plan pico y placa. El objetivo enfrentar la escasez de gasolina y disminuir largas filas.

El plan determina que de acuerdo al último digito de la placa del vehículo un día de la semana podrá surtir gasolina. Los usuarios deberán mostrar el título de propiedad y aquellos que pertenezca a los sectores de transporte, salud y comercial, junto con empleados públicos deberán mostrar salvoconductos.

Por su parte, el diputado, Rafael Guzmán, afirmó que la crisis de la gasolina es consecuencia de la “destrucción psuvista”.

“Después de haber transcurrido 1 mes en cuarentena, la realidad es que detrás de las medidas impuestas para hacerle frente a la pandemia, hay un país sumido en una crisis nunca antes vista”, puntualizó.