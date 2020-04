Coronavirus: in Russia è boom casi, 2.774 in 24 ore

(ANSA) – MOSCA, 14 APR – Il numero di casi di coronavirus in Russia è aumentato di 2.774 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a toccare quota 21.102. È il dato più consistente da quando sono iniziate le rilevazioni, peraltro in continuo aumento. I morti ufficiali, nello stesso lasso di tempo, sono stati 22 – in totale dunque sono 170. Altri 1.489 casi di coronavirus sono stati poi confermati a Mosca, toccando quota 13.002. Lo fa sapere la task force nazionale contro l’epidemia, citata dalla Tass.