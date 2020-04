Coronavirus: levata di scudi social delle librerie sarde

(ANSA) – CAGLIARI, 14 APR – Tutto pronto per la riapertura. Qualcuno ha passato Pasqua e Pasquetta per rimettere in ordine librerie e cartolibrerie. E c’è chi ha postato video sui social per annunciare, quasi commosso, la possibilità di rincontrarsi tra pile di volumi e scaffali. Poi, nella notte, la doccia fredda con l’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas che rimanda la ripresa – resa possibile dopo gli ultimi provvedimenti del Governo – al 26 aprile. A Cagliari protesta la Libreria il Bastione. Ieri un post di delusione dopo le prime indiscrezioni sull’orientamento della Regione. “Quando si gioca – si legge su Facebook – e pure male con le imprese altrui. Irrispettosi. Cari amici lettori, domani non si apre. È una notte amara”. La mattina serrande abbassate. Ma ancora tanta rabbia: “Che qualcuno ci spieghi – a noi e a tutti i colleghi librai che a quest’ora avrebbero rialzato la serranda. Quindi colpa delle librerie? E perché?”. Altre attività, che già avevano ricevuto gli affettuosi'”bentornati’ da parte dei clienti, hanno comunicato in un laconico messaggio la decisione della Regione. E invitano tutti a mantenere il contatto anche con le ordinazioni online e al telefono. C’è chi la prende più sportivamente. “Ragazzi – si legge nella bacheca di Loriga fumetti – a quanto pare abbiamo scherzato. Ci dispiace di averci illuso. Speriamo di riabbracciarci comunque presto”. (ANSA).