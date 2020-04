Coronavirus: Cirio, presto guida per tornare a lavorare

(ANSA) – TORINO, 14 APR – La Regione Piemonte lavora con il Politecnico di Torino alla ripresa delle attività produttive. “Oggi pomeriggio abbiamo l’ennesimo incontro, stiamo predisponendo un vademecum, una guida per chi vuole lavorare in sicurezza”, spiega il governatore Alberto Cirio ospite di Rai Radio 1. “Abbiamo bisogno che le nostre attività ripartano e, quindi, facciamo una proposta al governo scientificamente testata dall’università, che può dare una graduazione di ritorno al lavoro, magari anche legato all’età, per far tornare a lavorare le persone meno esposte al rischio. Penso si possa ragionare su un orario lavoro diverso, magari che non preveda la mensa”. (ANSA).