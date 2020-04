Applausi ogni sera giocatore inglese: “Medici eroi”

ROMA. – Un omaggio quotidiano agli uomini e alle donne del servizio sanitario britannico. Ogni sera alle 8, il centrocampista del Southampton James Ward-Prowse si affaccia dal balcone di casa e fa un lungo applauso, rivolto a medici, infermieri e personale del servizio nazionale.

Ward-Prowse e la moglie Olivia esprimono così la loro gratitudine a quanti stanno combattendo contro la pandemia di coronavirus, mettendo a rischio le loro stesse vite. Ma il giocatore e sua moglie hanno anche un motivo in più per ringraziare e ammirare i servizi sanitari: due anni fa il travaglio in una struttura pubblica per far nascere il loro bimbo, Oscar, durò 36 ore.

“Ci furono un paio di complicazioni che necessitavano di assistenza medica per assicurare che Oscar venisse al mondo in sicurezza ” ricorda Ward-Prowse. “Anche in quel momento stressante e oscuro, la compostezza e la professionalità di queste persone sono stateincredibili” aggiunge.

Il giocatore e la moglie apprezzano “la compassione e competenza” del servizio sanitario nazionale. Conoscono il dedizione di coloro che affrontano il coronavirus: “Cerco solo di immaginare di mettermi nei loro panni per ciò che devono affrontare” continua Ward-Prowse.

“È bello vedere il riconoscimento che stanno ricevendo, sono veri eroi “. È anche per questo che il 25enne calciatore è impegnatissimo a sostenere il progetto #PlayersTogether, il fondo creato dalle maggiori squadre per aiutare tutti quelli in prima linea contro coronavirus.

“Quando la Premier League riprenderà, saremo lì” dice Ward-Prowse. “Ma quando c’è qualcosa di più grande, come sta succedendo nella vita di questo tempo, lo sport diventa irrilevante, #PlayersTogether è una fantastica iniziativa che si spera darà beneficio a milioni di persone”.

Ward-Prowse ha raccontato la sua storia al Times, soffermandosi anche sul taglio degli stipendi che i calciatori della sua squadra, di cui è vicecapitano, hanno accettato per primi in Premier.

“Il punto non era arrivare per primi, ma proteggere il lavoro. I rinvii aiuteranno a pagare i salari degli altri dipendenti, garantendo che il club non debba nemmeno prendere in considerazione altre soluzioni. Siamo in una posizione molto privilegiata come calciatori, abbiamo ritenuto che fosse la cosa giusta da fare. Sono in questo club da quando avevo otto anni, si tratta di un club familiare, a differenza di qualsiasi altro. Si prende cura delle persone al suo interno. Dipende da valori che conosco”.

Il Southampton cucina e fornisce 1.000 pasti a settimana ai residenti bisognosi, i dipendenti telefonano agli anziani per verificare come stanno e se hanno bisogno di qualcosa. La società ha promesso 1.000 biglietti gratuiti per il personale del servizio sanitario quando riprenderanno le partite.