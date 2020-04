Coronavirus: Onu invia un milione di mascherine in Africa

(ANSA) – GINEVRA, 14 APR – Un primo aereo dell’Onu con attrezzature mediche fondamentali per consentire ai Paesi africani di rispondere alla crisi del coronavirus è atterrato oggi ad Addis Abeba. L’aereo del “Volo di Solidarietà” – hanno annunciato a Ginevra le Nazioni Unite – ha consentito di far giungere un milione di maschere, guanti, occhiali, camici, termometri, nonché ventilatori, in quantità sufficiente per permettere agli operatori sanitari di prendere cura di 30.000 pazienti in tutto il continente. Il materiale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è stato trasportato dal Programma alimentare mondiale (Pam).