Coronavirus: a Cuneo fascicolo per epidemia colposa

(ANSA) – TORINO, 14 APR – La procura di Cuneo ha aperto un fascicolo sulla vicenda della casa di riposo di Villanova Mondovì, sgomberata lo scorso 30 marzo dopo alcuni decessi attribuiti al Coronavirus. L’ipotesi provvisoria di lavoro, ancora da verificare, è l’epidemia colposa. Non ci sono iscrizioni nel registro degli indagati. Una segnalazione in procura è arrivata dai carabinieri del Nas. Il 30 marzo la casa di riposo “Don Bartolomeo Rossi” fu evacuata per iniziativa dell’Unità di crisi regionale dopo il decesso di quattro persone. Dei 37 ospiti, nei giorni successi 35 risultarono positivi al Coronavirus. Il Dea dell’ospedale di Mondovì, dove gli ospiti erano stati portati, restò chiuso per un paio di giorni. (ANSA).