Zamagni, Pontificia accademia delle scienze sociali: “Reddito universale per accesso al lavoro”

CITTA’ DEL VATICANO. – Sì a una moratoria sul debito ai Paesi poveri che potrebbero subire effetti devastanti dalla pandemia del Coronavirus. E sì a un reddito universale per i più fragili purché nel solco di una strategia “trasformazionale”: dopo aver “sfamato” con una misura di emergenza, è necessario mettere in piedi investimenti produttivi che consentano alle fasce più svantaggiate della popolazione di agganciare un’economia di mercato più solidale.

E’ l’opinione di Stefano Zamagni, economista, presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, in un incontro con la stampa. “E’ stata recentemente avanzata una proposta – spiega Zamagni sul primo punto -, in particolare dal cardinale Tagle. Probabilmente l’idea del Papa è di chiedere a livello mondiale, se non una cancellazione del debito pubblico, almeno una moratoria per due o tre anni per fare in modo che questi Paesi non debbano versare il debito”.

“Questo è molto importante – rileva -, io spero che si faccia, se così non fosse questi Paesi rischiano di prendersi una pandemia dagli effetti disastrosi. Le pandemie tendono ad aumentare le disuguaglianze e già le disuguaglianze sono altissime. Se per di più andranno ad aumentare, si creerà un grave danno sia sul fronte della giustizia sociale, sia sul fronte della stabilità politica”.

Per quanto riguarda invece la lettera che Francesco ha inviato a Pasqua ai movimenti popolari in cui avanza la richiesta di una forma di retribuzione universale di base che riconosca e dia dignità “ai nobili e insostituibili compiti” svolti dai lavoratori più umili ed emarginati, Zamagni osserva:

“Una risposta su quanto possa funzionare una misura del genere il Papa l’aveva già data due anni fa visitando i cantieri navali di Genova. Papa Francesco alla domanda di un giornalista rispose: è meglio parlare di lavoro di cittadinanza che di reddito di cittadinanza. E’ ovvio che nelle situazioni emergenziali, bisogna subito sfamare gli affamati, io non posso dire a uno che è affamato, attendi sei mesi o più”.

“Ma il reddito universale di cui parla il Papa vuol dire questo: creare un fondo di garanzia che già esiste per esempio per le banche e le industrie. Così come c’è per le banche, perché non creiamo un fondo che venga utilizzato quando serve? Non a pioggia. Messo in quest’ottica, una proposta di questo tipo verrebbe accettata, perché non fare il fondo di garanzia del lavoro?”.

“L’altra questione – prosegue – è quella di agire sulle cause, ecco perché il lavoro di cittadinanza è una bella espressione: vuole dire che noi dobbiamo organizzare le nostre economie, che sono economie di mercato e tali devono rimanere, in maniera tale che a ciascuno sia data la possibilità di accedere a una attività produttiva senza alcuna discriminazione”.

“Allora – sottolinea – occorre prendere una strategia trasformazionale: non bastano le riforme, ci siamo illusi che bastassero le riforme, ma le riforme vanno bene per i tempi ordinari, ora siamo in tempi straordinari. Dobbiamo mettere le persone in grado di agganciare la frontiera delle conoscenze e ci vogliono investimenti produttivi nella conoscenza e nelle organizzazioni”.

Il reddito di cui parla il Papa, spiega ancora Zamagni, “quello che lui chiama di garanzia vuole dire: creiamo dei fondi di garanzia che servano a tutelare le esigenze vitali nei periodi transitori non permanenti. Se faccio un fondo per sempre non va bene per due motivi: perché non è sostenibile economicamente e perché è diseducativo perché la dignità delle persone si realizza attraverso il lavoro. Togliere il lavoro o la possibilità di lavorare a una persona è il massimo dell’ingiustizia”.

Zamagni interviene anche sulla costituzione di una task-force per la fase 2 guidata da Vittorio Colao, sostenendo come in effetti ci sia “confusione” sulla esatta collocazione di questo nuovo organismo, “anche perché – nota – esisterebbe già il Cnel, previsto dalla Costituzione”.

