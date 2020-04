Golf: Augusta National, stop scuole in settimana Masters

(ANSA) – ROMA, 14 APR – Lo stop alle lezioni nella settimana del Masters, per permettere agli studenti di partecipare e offrire il proprio sostegno, anche lavorativo, per la buona riuscita dell’evento. L’Augusta National Golf Club, dopo aver individuato – a causa dell’emergenza coronavirus – le nuove date dell’84/a edizione del Masters Tournament, posticipato da aprile a novembre (12-15), avrebbe contattato gli istituti scolastici di Augusta (Georgia, Stati Uniti) e di alcuni distretti vicini come la contea di Aiken, per chiedere la sospensione delle attività didattiche durante quella settimana. Questo per permettere a molti alunni di svolgere attività di volontariato durante il torneo e per consentire a tante famiglie della zona di lasciare la città e affittare a prezzi significativi le loro case durante l’attesissimo Major del golf. (ANSA).