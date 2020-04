(ANSA) – ROMA, 14 APR – L’asta speciale in streaming di Federica Pellegrini – con il contributo di Frank Matano – ha fatto raccogliere 66.100 euro, interamente destinati all’ospedale civile di Bergamo “ASST Papa Giovanni XXIII”. Battuti 59 speciali cimeli dell’olimpionica di nuoto e alle cifre più alte sono andate la tuta del podio dei mondiali di Gwangju 2019 (5100 euro), gli occhialini dell’oro olimpico a Pechino 2008 (4550 euro) e il bomber indossato a Italia’s Got Talent (venduto a 3400 euro). Il ricavato dell’asta – integrato da una libera donazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal compenso dell’ultima partecipazione dell’azzurra al programma televisivo “Che Tempo che Fa” – consentirà l’acquisto di ulteriori ventilatori e dispositivi di protezione, utili al personale sanitario bergamasco. “Aiuteremo Bergamo in una maniera che nemmeno io mi sarei aspettata. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare quest’asta” le parole della Pellegrini. (ANSA).