Mercato: Milan tutto su Tonali, Roma rispunta Lovren

ROMA. – “La provocazione dell’Inter”. Così i giornali spagnoli definiscono quella che sarebbe stata, a dir loro, la controproposta dei nerazzurri, il cartellino di Griezmann, all’offerta del Barcellona per Lautaro Martinez.

Sembra una boutade perché l’ingaggio del campione del mondo francese, 20 milioni all’anno, non sarebbe assolutamente alla portata delle casse interiste. Sembrerebbe quindi più un segnale per far capire ai blaugrana che Lautaro non è in vendita, anche se c’è chi sostiene che con 80 milioni più Arthur o Vidal l’affare si può chiudere.

In questi giorni è molto attivo al telefono il ds della Roma Gianluca Petrachi, che “duella” con la Fiorentina per assicurarsi lo svincolato Bonaventura, in uscita dal Milan. A Trigoria fanno poi i calcoli e sembra sempre più difficile che Smalling possa rimanere.

Il sostituto sarebbe stato individuato nel croato Lovren, che vuole lasciare il Liverpool e non costerebbe troppo. Serve anche un vice Dzeko, ma a questo si penserà più avanti.

Il Milan vuole Milik dal Napoli per il quale è in corsa anche lo Schalke 04, ma la carta su cui i rossoneri punteranno tutto, sfidando una folta concorrenza, è Tonali: il gioiello del Brescia non ha mai nascosto di fare il tifo per il Milan e vedrebbe di buon occhio questa destinazione.

La dirigenza milanista deve poi sciogliere il nodo Donnarumma per capire cosa deve fare del portiere della nazionale Under 21, quel Plizzati ora in prestito al Livorno e che potrebbe finire proprio al Brescia nell’ambito della trattativa per Tonali.

E a proposito di under 21, oggi su Sky Antonello Valentini, ex dirigente Figc, ha raccontato un retroscena di quando, nel 2006, prima di Casiraghi e Zola la panchina dell’U21 era stata oferta a Bergomi, che si prese qualche giorno e poi rinunciò preferendo rimanere a fare l’opinionista.

Sempre a proposito del Milan, piace molto il, giovanissimo (16 anni) mediano del Feyenoord Lamare Bogarde, lo zio del quale è quel Winston Bogarde he fu “oggetto misterioso” rossonero 23 anni fa. In uscita c’è Biglia, che tornerà in Argentina.

La Lazio valuta la proposta del Barcellona per Luiz Felipe e continua a coltivare il sogno Romagnoli. Piace anche il, giovane figlio d’arte Hagi jr.