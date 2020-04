(ANSA) – ROMA, 14 APR – “Ci sono discriminazioni sui prodotti made in Italy, c’è chi chiede prodotti con marchio ‘virus free’ e questo non è accettabile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell’intervista in onda stasera a ‘Sono Le Venti’, sul canale Nove, commentando l’avvio del tavolo sull’export alla Farnesina.