PARIGI. – Era una scelta ormai inevitabile. Nella guerra totale al coronavirus salta anche il calendario del Tour de France, la gara ciclistica piú importante al mondo, la cui partenza era inizialmente prevista il 27 giugno da Nizza.

Le nuove date – si apprende dagli organizzatori – prevedono ora il via, sempre da Nizza, il 29 agosto e arrivo a Parigi, all’Arco di Trionfo, il 20 settembre.

Dopo l’intervento del presidente Emmanuel Macron, che nel solenne messaggio rivolto ieri sera in tv ha annunciato il divieto di tutti gli eventi con pubblico numeroso fino a metà luglio, in molti davano la decisione ormai per imminente.

Nell’attuale contesto, con la Francia stravolta ogni giorno dal macabro bilancio dei morti da Covid-19 e l’intero Paese confinato in casa per debellare il nemico invisibile, confermare il calendario della Grande Boucle sarebbe stata fantascienza.

Rivelata in un primo tempo dal Dauphiné Libéré, il rinvio a fine agosto è stato confermato oggi da France Tv Sport, il media pubblico francese, in attesa che domani arrivi la conferma ufficiale dell’Uci, l’Unione ciclistica internazionale. Ormai da settimane, il mondo dello sport è fermo.

I giganti delle manifestazioni sportive crollano sotto i colpi del Coronavirus, uno dopo l’altro: Europei di calcio, Olimpiadi, Wimbledon. Incurante delle avversità, il Tour de France ha cercato a lungo di resistere, ma ora si è conforma anche lui alla superiore necessità di contrastare il virus.

Già da tempo, il direttore di gara, Christian Prudhomme, aveva escluso l’annullamento del terzo evento sportivo piú seguito al mondo come anche i dirigenti x di ASO (Amaury Sport Organisation, la potente società che organizza la gara in giallo.

Secondo gli organizzatori, le nuove date, dal 29 agosto al 20 settembre, permetteranno, tra l’altro, alle nuove squadre di prepararsi al meglio per questa 107/a edizione che si annuncia unica. A cominciare dalle date.

La decisione avrà anche un probabile impatto su altri importanti appuntamenti della stagione ciclistica, a cominciare dalla Vuelta, la corsa spagnola anch’essa in mano agli organizzatori dell’ASO, prevista secondo i programmi iniziali dal 14 agosto al 6 settembre.

Ma la gravissima situazione epidemica della Spagna, a cui ora si aggiunge lo slittamento del Tour, lascia supporre un cambio. Al sicuro, in questo scenario, il Giro d’Italia, del quale si è già prospettata la versione ‘autunnale’, con partenza il 3 ottobre e arrivo il 25.

