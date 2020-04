Oggi si festeggia la giornata internazionale dei portieri

CARACAS. – Il portiere é quel giocatore che cammina su é giù nell’area come se fosse un sentinella. É l’unico giocatore che gioca i novanta minuti spalle alla porta, ma é l’incaricato di impedire che la sfera oltrepassi i tre pali.

Il suo ruolo dentro la squadra include azioni difensive ed offensive, quest’ultima interviene quando con le sue mani o braccia deve rimettere in gioco la palla per lanciare un’azione di contropiede.

Il portiere é il giocatore che rare volte appare sulle copertine dei giornali, ma che in frazioni di secondi può passare da eroe della patria a traditore.

Per poter indossare i guantoni, bisogna avere tanta personalitá e tanta sicurezza in se stessi. Anche se il calcio é uno sport di squadra, molte volte deve prendere decisioni in un batter d’occhi. Se un estremo difensore dubita e resta a metà strada rischia di lasciare la porta incustodita permettendo agli avversari di segnare.

Durante la storia del calcio, sono tanti i portieri che hanno lasciato il segno vedi i vari: Gilberto Angelucci (portiere italo-venezuelano della Vinotinto), Gordon Banks (ha vinto il mondiale del ’66 con l’Ingilterra), Gianluigi Buffon (campione del mondo con l’Italia nel 2006 e diversi scudetti vinti con la Juventus), Iker Casillas (Campione del mondo, campione d’Europa e tanti trofeo con il Real Madrid), José Luis Chilavert (vincitore della Coppa Libertadores), Omar Colmenares, Wuilker Fariñez (vice-campione del mondo con la Vinotinto Under 20), Oliver Khan (vice-campione del mondo con la Germania nel 2002), Renny Vega (tanti trofei vinti con il Caracas), Lev Yashin (campione d’Europa con l’Urss), Ricardo Zamora, Dino Zoff (campione del Mondo e d’Europa con la nazionale azzurra).

Oggi, il mondo della palla a chiazze festeggia i portieri, quegli eroi che mettono il petto e qualsiasi estremità del corpo per impedire che la propria porta venga violata.

(di Fioravante De Simone)