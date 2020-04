Tennis: quella volta quando Federer giocò in Venezuela

CARACAS – Parlare di Roger Federer significa parlare di uno dei più grandi tennisti della storia. Svizzero, nato a Basilea l’8 agosto del 1981, ha occupato il primo posto della classifica mondiale per 237 settimane di fila: dal febbraio 2004 all’agosto 2008, un record ancora imbattuto.

È poi stato nuovamente numero uno al mondo da luglio 2009 a giugno 2010 e poi ancora nel luglio 2012. Complessivamente ha guidato la graduatoria stilata dall’ATP per 302 settimane. Per titoli conquistati, record ottenuti, la classe e l’eleganza del suo gioco che si adatta ad ogni superficie, è considerato dagli appassionati e dai critici come il miglior giocatore della storia.

Forse molti non sanno che nel 1997, il campione di Basilea fece tappa in Venezuela per partecipare ad una sorta di mondiale andato in scena nel Centro Nacional de Tenis. Ma l’allora 16enne non riuscì a figurare tra i primi né a livello individuale, né in coppia.

Federer superó solo il primo turno battendo il macedone Goran Sterikovski. Poi nel secondo turno, quello che poi sarebbe diventato uno dei mostri sacri del tennis mondiale, fu battuto dal francese Goran Sterikovski.

La storia di questa tappa venezuelana di Roger Federer é stata raccontata pochi giorni fa da José Antonio De Armas (ex tenista creolo) in un’intervista.

L’ex numero uno del Venezuela riuscì a superare sua maestà nei quarti di finale di questo “mundialito”. Federer aveva come compagno di squadra l’italo-svizzero Jerome Ferrari, mentre De Armas era in coppia con il peruviano Luis Horna.

“Ricordo che Federer passeggiava per la Avenida Bolívar, lui dormiva nel Caracas Hilton” ricorda De Armas.

In quel mundialito si sfidarono sulla terra rossa del Santa Rosa de Lima pezzi da novanta come Juan Ignacio Chela (Argentina), Alejandro Dulko (Argentina), Fernando González (Cile), Nicolas Massú (Cile).

Dopo la tappa nella terra di Bolívar, Roger Federer ha iniziato la sua ascesa nel mondo del tennis. Il campione di Basilea annovera il record più prestigioso, quello che riguarda i tornei del Grande Slam conquistati in singolare: sono 20 a cui vanno aggiunte 6 affermazioni nelle ATP Finals. Nel 2004 ha vinto nella stessa stagione tre tornei su quattro degli Slam, affermandosi in Australia, a Wimbledon e agli Open degli Stati Uniti a New York.

Sfortunatamente, in Venezuela non si svolgono più questo tipo di tornei che potrebbero permettere ai tifosi di ammirare dal vivo le future star del tennis mondiale.

(di Fioravante De Simone)