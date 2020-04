Calcio, Sergio Sette: “Dudamel esonerato per incompetenza tecnica”

CARACAS – Sergio Sette Cámara, presidente dell’Atlético Mineiro ha dichiarato che l’allenatore venezuelano é stato esonerato dopo appena 10 gare per “incompetenza tecnica” e che i suoi metodi disciplinari erano simili a quelli dell’esercito.

“La verità è la seguente” – ha dichiarato Sette Cámara, in un’intervista alla radio, aggiungendo – “Dudamel é stato esonerato per i suoi metodi di allenamento”. Nella stessa intervista, ha annunciato che Dudamel é stato poco professionale con i giocatori quando gli é stato annunciato l’esonero.

Dal canto suo, l’ex selezionatore della Vinotinto, ha rilasciato un’intervista al quotidiano GloboEsporte: “Non ho mai scambiato una parola con il signor Sergio. Non ha avuto la forza, personalità e carattere di darmi la faccia e poter parlare come professionisti e uomini. E le spiegazioni del mio esonero”.

Sette Cámara, ha anche detto che non si é riunito con Dudamel per chiarimenti perché sarebbe stata una perdita di tempo. “Dudamel non é riuscito a creare quel feeling necesario con i giocatori. Ha imposto delle regole innecessarie, ha addirittura imposto un’ora per svegliarsi e prendere il caffé”.

Ufficialmente, l’ex allenatore della Vinotinto si é seduto sulla panchina dell’Atlético Mineiro in 10 gare tra campionato, Coppa Sudamericana e Coppa del Brasile lasciando uno score di 4 vittorie, 3 pareggi e tre sconfitte. Hanno pesato sul suo destino l’eliminazione in Coppa Sudamericana con l’Unión Santa Fe, ma sopratutto quella con gli Afogadoos della serie D brasiliana.

Quella con l’Atlético Mineiro é stata la prima esperienza su una panchina estera per Dudamel, in precedenza a livello di club aveva allenato Estudiantes de Mérida (nel 2010), Deportivo Lara (2013) e le diverse categorie giovanili della Vinotinto.

Infine si è seduto su quella della nazionale maggiore partecipando alla Coppa America 2016, alle qualificazioni Russia 2018 e Coppa America 2019. Ad inizio 2020 ha lasciato la panchina della Vinotinto allegando problema con la dirigenza della Federación Venezolana de Fútbol.

(di Fioravante De Simone)