(ANSA) – VENEZIA, 15 APR – In Veneto non si ferma la progressione del Coronavirus, che anche stamani fa registrare 110 nuovi casi di positività, per un totale di 14.624. Lo riferisce l’ultimo report della Regione, che aggiorna con 7 vittime il bilancio dei decessi, cresciuti a quota 940 (tra ospedali e Rsa). Buoni segnali arrivano dalle situazioni di Venezia e Rovigo che, oltre al cluster di Vo’, segnano zero nella casella dei nuovi contagi. I pazienti in terapia intensiva sono 219 (+1), quelli ricoverati in area non critica 1.402 (-12). I soggetti negativizzati 2.895.