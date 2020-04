Coronavirus:Perilli, M5s con Conte, Mes strumento inadeguato

(ANSA) – ROMA, 15 APR – “La posizione sul Mes è stata ampiamente illustrata dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha opportunamente sottolineato l’inadeguatezza del meccanismo a rispondere all’eccezionalità dell’emergenza prodotta dal coronavirus. Il MoVimento 5 Stelle, pertanto, continua a riconoscersi in questa posizione, a maggior ragione se si considerano i grandi fattori di rischio sottesi al Mes, come sottolineato in un’intervista del nostro capo politico, Vito Crimi, apparsa stamattina sulla stampa. Chi dice che il meccanismo adesso presenta solo condizionalità light nell’accesso ai suoi fondi dimentica di dire, o fa finta di dimenticare, che quando l’emergenza diminuirà ci sarà tutta la possibilità che queste condizioni tornino a essere rigide, con il rischio di pesanti limitazioni nelle scelte di politica economica del Paese. Non possiamo permetterci, per giunta in questa fase, di sottoporre il Paese a un’ipoteca sul futuro a colpi di austerity”. Così Gianluca Perilli, presidente dai senatori M5s.