Coronavirus: Cina, Usa rispettino loro obblighi su Oms

(ANSA) – PECHINO, 15 APR – La Cina invita gli Stati Uniti “ad adempiere ai loro doveri” verso l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo l’annuncio del presidente Donald Trump sul blocco del trasferimento dei fondi con l’accusa di non aver operato al meglio per fermare la pandemia del coronavirus. “Bloccando i fondi all’Oms, gli Usa mineranno la capacità d’azione dell’Oms e la cooperazione globale nella lotta al Covid-19. Tutti i Paesi, inclusi gli Usa, ne saranno di conseguenza colpiti”, ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.