Coronavirus: altri 761 morti in ospedali Gb, totale a 13.000

(ANSA) – LONDRA, 15 APR – Allinea altri 761 morti l’incremento quotidiano di decessi da coronavirus registrati nei soli ospedali del Regno Unito nelle ultime 24 ore. Lo certificano i dati diffusi oggi del dicastero della Sanità, portando il totale censito nel Paese a quasi 13.000 vittime, per l’esattezza 12.868. I contagi diagnosticati sfiorano intanto ora quota 100.000 (98.476), con una curva d’aumento stabilizzata a circa 4.600 più di ieri. Diverse centinaia di morti aggiuntive, avvenute in case di riposo e fuori dagli ospedali, o comunque legate a contagi individuati soltanto come probabili, non sono peraltro conteggiate nelle statistiche ufficiali quotidiane.