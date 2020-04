Mozione ‘maggioranza’ Pe in favore di Mes e Recovery bond

(ANSA) – BRUXELLES, 15 APR – Attivare il Mes con “una specifica linea di credito” per far fronte all’emergenza Covid-19 e dar vita a un pacchetto per la ripresa finanziato anche da Recovery bond garantiti dal bilancio Ue. Sono due delle principali richieste avanzate nella bozza di risoluzione sull’azione coordinata dell’Ue per contrastare la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze economiche depositata dal Ppe, dal gruppo dei Socialisti e democratici (S&D), da Renew Europe e dai Verdi. La risoluzione, che non ha carattere vincolante ma costituirebbe un forte segnale politico, dovrebbe essere votata domani in occasione della riunione plenaria straordinaria del Parlamento europeo che si svolgerà a Bruxelles.