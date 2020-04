Calcio: Izzo,maglia esordio azzurro all’asta #UnitiperNapoli

(ANSA) – TORINO, 15 APR – Il difensore del Torino Armando Izzo si è unito a Ciro Ferrara e a Fabio e Paolo Cannavaro in un’iniziativa benefica a favore delle famiglie di Napoli in difficoltà per il Coronavirus. “Donerò una maglia a cui sono molto legato per l’asta benefica organizzata dalla loro fondazione. L’obiettivo – spiega – è quello di aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli della popolazione del nostro territorio, che oggi sono in grandi difficoltà a causa dei danni causati dal Coronavirus!. “Partecipa all’asta, restiamo #UnitiperNapoli” il messaggio del difensore granata apparso sul suo profilo Instagram. La maglia scelta da Izzo è quella dell’esordio in Nazionale. (ANSA).