Di Maio sente Guterres,Italia propone Alleanza vaccino

(ANSA) – ROMA, 15 APR – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sentito oggi telefonicamente il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Durante il colloquio, secondo quanto si apprende, Di Maio ha presentato a Guterres la proposta italiana all’Onu (e dunque all’Oms) per istituire una Grande Alleanza internazionale per il vaccino contro il coronavirus. “Il mondo deve essere unito di fronte a questa sfida e dobbiamo fare in modo che il vaccino, quando arriverà, dovrà essere di tutti, non di pochi”, ha sottolineato Di Maio a Guterres.