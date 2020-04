(ANSA) – ROMA, 15 APR – “Nei giorni in cui il Paese è attanagliato da una crisi sanitaria, economica e sociale discutere in Parlamento di una legge sull’assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina e sulle Atp Finals di Torino per molti può sembrare inopportuno e non prioritario ma siamo di fronte ad impegni già presi e che bisogna portare avanti. Inoltre si tratta di due grandi eventi sportivi e di un provvedimento che può rappresentare un’opportunità se i comitati organizzatori sapranno gestire al meglio tutta l’organizzazione e le risorse a disposizione. Noi come MoVimento 5 Stelle, vigileremo affinché ci sia la massima trasparenza e legalità al fine di evitare sperpero di denaro pubblico e l’edificazione di opere inutili”. Così Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in Commissione Cultura, sul sì della Camera alla legge olimpica. “Nei giorni passati abbiamo sollevato la questione delle agevolazioni fiscali per i dipendenti del comitato promotore giungendo ad una mediazione in commissione ma bisogna dare un messaggio alle persone – aggiunge Valente -: non può esserci nessuna discriminazione nelle leggi che il Parlamento approva. Adesso il provvedimento andrà al Senato, la mia richiesta e impegno andranno per rivedere tale norma e far sì che tutti i cittadini italiani abbiano lo stesso trattamento e che non si faccia nessun favoritismo”. (ANSA).