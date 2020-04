(ANSA) – FIRENZE, 15 APR – In canoa a fare la spesa, a Firenze. E’ quanto ha dichiarato un uomo di 60 anni che poi è stato multato per 280 euro dalla polizia municipale che lo aveva individuato con il drone mentre vogava in Arno. La vicenda, riporta Palazzo Vecchio, risale a sabato di Pasqua con l’uomo che è stato identificato, però, oggi. Durante una verifica sul greto del fiume all’altezza di piazza Ravenna è stato individuato il canoista che stava facendo attività sportiva nonostante il divieto previsto nel Dpcm contro il Coronavirus. Gli agenti hanno seguito l’uomo fino a vederlo attraccare la canoa al pontile di un’associazione sportiva: quando però i vigili motociclisti sono arrivati sul posto l’uomo si era già allontanato, così sono scattati gli accertamenti che hanno portato all’identificazione. Tra gli altri controlli si segnala anche l’episodio curioso di un uomo fermato in via Pistoiese, titolare di una farmacia in via Baracca: l’individuo ha mostrato l’autocertificazione, risultata in regola, e poco dopo è tornato con due scatole di mascherine che ha donato alla pattuglia. Sul Ponte da Verrazzano invece un uomo ha montato un gazebo abusivo: per lui sono scattate sanzioni per violazioni delle misure Covid-19 e per occupazione non autorizzata di suolo pubblico. Nella giornata di ieri sono state 584 le persone sottoposte ad accertamenti Covid-19 con 15 sanzioni, mentre sono 40 le attività commerciali controllate e risultate tutte in regola. Questa mattina invece gli agenti hanno effettuato verifiche su 191 persone e 12 negozi, senza riscontrare irregolarità.(ANSA).