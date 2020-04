annullata la Festa dei Ceri di Gubbio

(ANSA) – GUBBIO (PERUGIA), 15 APR – Annullata per quest’anno la Festa dei Ceri che a Gubbio ogni 15 maggio celebra il patrono San’Ubaldo con una tradizione secolare. Un appuntamento al quale la città aveva rinunciato solo in occasione delle due guerre mondiali. La decisione è stata presa, in seguito al protrarsi dell’emergenza Covid, nel corso di una riunione alla quale hanno preso parte tutte le componenti che la organizzano. E ufficializzata dal sindaco Filippo Maria Stirati che ha parlato di scelta “dolorosa e struggente”. Ad essere annullate sono state anche la Festa dei Ceri Mezzani e di quelli piccoli, che coinvolgono i più giovani. “Aldilà del dirimente aspetto normativo – ha sottolineato il sindaco -, dobbiamo tener conto di chi è deceduto, di chi sta soffrendo per la malattia, di chi è lontano dai propri cari e non può portargli l’ultimo saluto; di tutto questo infatti la Festa dei Ceri 2020 si deve far carico inchinandosi come durante la ‘mostra’ in cui ogni 15 maggio salutiamo con inchini e ‘giratelle'”.