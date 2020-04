MILANO. – Lautaro Martinez è il nome caldo del mercato della prossima estate, nel mirino del Real Madrid, valutato anche da United e City ma con un filo diretto con il Barcellona di Leo Messi.

I giornali spagnoli spingono per il suo arrivo in blaugrana, dall’Argentina sono sicuri che tra i tanti pretendenti sarà la squadra di Messi a spuntarla. Intanto l’attaccante, che continua ad allenarsi a casa come il resto dei giocatori di Serie A, pubblica sui propri social foto di esultanze e abbracci in nerazzurro.

Per i più ottimisti potrebbe essere un messaggio ai tifosi proprio mentre i rumors si fanno insistenti ma è chiaro che il Barcellona è alla ricerca di numero 9 e l’obiettivo è proprio l’argentino dell’Inter.

Gli elogi pubblici di Messi che due mesi fa al Mundo Deportivo disse ”è fenomenale e magari venisse al Barcellona”, si uniscono a quelli più recenti di Suarez ”ha movimenti spettacolari, sarebbe il benvenuto”. L’attaccante nerazzurro non rifiuterebbe mai la possibilità di giocare al fianco di Messi, come già avviene in Nazionale, ma al momento non c’è un’intesa tra i due club.

Per assicurarsi Lautaro Martinez basta pagare la clausola di 111 milioni di euro, ma l’incertezza sul futuro del calcio dopo l’emergenza legata al coronavirus porta le società ad essere più prudenti prima di affrontare esborsi di tale portata. Il Barcellona sembra abbia inserito anche il cartellino di alcuni giocatori come Sevedo e Vidal ma l’operazione non avrebbe convinto l’Inter.

Si parla di uno scambio con Griezmann ma la trattativa è ancora da intavolare in attesa di sapere prima quale sarà il destino dei campionati e del calcio in generale.

Dal canto suo il club nerazzurro non ha fretta. Sa di avere tra le mani una delle sei punte più preziose al mondo – secondo Transfermarkt -, un giovane di appena 22 anni ma capace di segnare 12 gol in 22 partite. L’intenzione di Zhang è di non scendere a compromessi. Il prezzo del giocatore è fissato dalla clausola e solo uno scambio importante potrebbe cambiare le prospettive.

Restare a Milano non sarebbe comunque un dramma per l’attaccante che ha un ottimo rapporto con tutti i compagni e si sente al centro delle idee di gioco di Conte. Il feeling con Lukaku è forte, sia in campo che fuori, come si vede dai video pubblicati sui social dai due giocatori con il belga che saluta l’argentino urlando dal proprio balcone di casa.

Se dovesse restare, però, Lautaro si aspetta un adeguamento d’ingaggio. Il contratto che lo lega all’Inter fino al 2023 a 1.5 milioni a stagione non è abbastanza. All’Inter solo Gagliardini, Padelli, Bastoni, Berni, Agoumè ed Esposito prendono meno di lui.

Anche Ranocchia ha un ingaggio più alto, Asamoah guadagna il doppio e la differenza con Lukaku e Eriksen è di quasi 7 milioni di euro. Ci sarà da trattare e saranno settimane intense, con il nome di Lautaro in cima alla lista del Barcellona.