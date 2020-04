Sollievo Juve, Rugani e Matuidi guariti dal virus

TORINO. – La Juventus tira un sospiro di sollievo. Due dei suoi tre giocatori risultati positivi al Coronavrus, Rugani e Matuidi, sono stati dichiarati guariti, resta solo da attendere l’esito dell’ultimo tampone di controllo per Dybala.

Il difensore di origini toscane e il centrocampista francese possono voltare pagina: l’esame del doppio tampone di verifica ha dato esito negativo, per loro l’isolamento domiciliare obbligatorio è finito,

Rugani è stato il primo caso reso noto di giocatore positivo in serie A: sottoposto al tampone dopo avere accusato sintomi sospetti, l’11 marzo aveva saputo di essere subito il contagio.

Con lui anche la compagna, Michela Persico. Poi era stata la volta, il 17 marzo, di Matuidi, anche lui asintomatico. Il terzo caso era stato quello dell’argentino, comunicato il 21 marzo, una settimana dopo l’indiscrezione rimbalzata dalla Spagna ma bollata a Torino come fake news.

Dybala, inizialmente senza sintomi, qualche giorno dopo aveva poi rivelato di avere sentito l’attacco del Coronavirus come pure la fidanzata Oriana Sabatini. “Allenandomi ho avvertito che il fisico divenire pesante, ho avuto paura ma tutto è passato”, ha raccontato la Joya bianconera.

Ora la Juventus, come tutte le altre squadre, è alla finestra per sapere quando potrà riprendere l’attività. All’estero restano al momento nove suoi giocatori stranieri, da Ronaldo a Szczesny, E il portiere polacco, ospite di “A casa con la Juve” sul canale Jtv, ha rivelato di avere prestato la sua palestra della casa a Torino per gli allenamenti di Pinsoglio, terzo portiere bianconero.

“Mi farò pagare l’affitto”, ha scherzato il numero 1 bianconero che sogna altri notte magiche come il 3-0 della rimonta di Champions League del marzo 2019 contro l’Atletico Madrid, il suo più bel ricordo da quando è alla Juventus.